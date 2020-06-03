السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى حماية اللاجئين والمهاجرين خلال جائحة كوفيد-19



الأمم المتحدة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تؤدي أزمة كوفيد-19 إلى إعادة التفكير في كيفية دعم العالم للاجئين والمهاجرين والنازحين داخليا.

ودعا غوتيريش، في رسالته عبر الفيديو خلال إطلاق موجز السياسات العامة بشأن جائحة

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، أن تدابير الصحة العامة والاستجابة الاجتماعية - الاقتصادية الشاملة ستساعد في كبح جماح الفيروس وإعادة فتح الاقتصاد والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

// انتهى //

21:15ت م

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الأمم المتحدة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تؤدي أزمة كوفيد-19 إلى إعادة التفكير في كيفية دعم العالم للاجئين والمهاجرين والنازحين داخليا.ودعا غوتيريش، في رسالته عبر الفيديو خلال إطلاق موجز السياسات العامة بشأن جائحة كورونا اليوم، الدول للالتزام بحماية المرتحلين الذين يبلغ عددهم أكثر من 70 مليون شخص على مستوى العالم.وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، أن تدابير الصحة العامة والاستجابة الاجتماعية - الاقتصادية الشاملة ستساعد في كبح جماح الفيروس وإعادة فتح الاقتصاد والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.// انتهى //21:15ت م0217

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