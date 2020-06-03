السعودية اليوم / إدارة المساجد بمحافظة ظهران الجنوب تحدد أكثر من 20 جامعاً ومسجداً لصلاة الجمعة



ظهران الجنوب 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

حددت إدرة المساجد بمحافظة ظهران الجنوب أكثر من 20 جامعاً ومسجداً بالمحافظة ومراكزها لإقامة صلاة الجمعة.

وأوضح مدير إدارة المساجد بظهران الجنوب علي القحطاني أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية ، داعياً المصلين في حالة امتلاء الجوامع التوجه إلى أقرب مسجد مجاور والمحدد ضمن المساجد التي ستقام بها صلاة الجمعة والتقيد بإحضار السجادة الخاصة ولبس الكمامة القماشية والحرص على التباعد الجسدي بما لايقل عن مترين بين المصلين في الأماكن المخصصة.

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21:15ت م

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