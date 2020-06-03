السعودية اليوم / مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يلتقي - عبر الاتصال المرئي - بمنسوبي وكالات الوزارة



الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

التقى معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم بمنسوبي وكالات الوزارة - عبر الاتصال المرئي - .

وفي بداية اللقاء هنأ الدكتور البياري منسوبي وكالات الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثمناً الجهود المبذولة والإنجازات التي حُققت رغم مواجهة جائحة

وشدد معاليه على استمرارية العمل فى الوكالات ضمن الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وتوخى الحذر والتباعد الجسدي داخل مقرات العمل بما يضمن صحة الجميع - بمشيئة الله -، مقدمًا شكره للزملاء والزميلات العاملين في الخدمات الطبية بالوزارة، وإسهاماتهم الفعالة والمباشرة مع بقية القطاعات الصحية بالمملكة في مواجهة هذه الجائحة.

واستعرض معاليه خلال اللقاء عددًا من المشروعات التي تُشرف عليها وكالات الوزارة، وبخاصة الإدارة العامة للخدمات الطبية، لافتًا النظر إلى نجاح الإدارة العامة للخدمات الإدارية في تطوير الاتصالات الإدارية ورقمنتها، مشيدًا بجهود الإدارة العامة لتقنية المعلومات فى تطوير التطبيقات اللازمة؛ لتمكين العمل عن بُعد مع الحفاظ على أمن المعلومات.

// انتهى //

21:12ت م

0214



الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسالتقى معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم بمنسوبي وكالات الوزارة - عبر الاتصال المرئي - .وفي بداية اللقاء هنأ الدكتور البياري منسوبي وكالات الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثمناً الجهود المبذولة والإنجازات التي حُققت رغم مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وشدد معاليه على استمرارية العمل فى الوكالات ضمن الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وتوخى الحذر والتباعد الجسدي داخل مقرات العمل بما يضمن صحة الجميع - بمشيئة الله -، مقدمًا شكره للزملاء والزميلات العاملين في الخدمات الطبية بالوزارة، وإسهاماتهم الفعالة والمباشرة مع بقية القطاعات الصحية بالمملكة في مواجهة هذه الجائحة.واستعرض معاليه خلال اللقاء عددًا من المشروعات التي تُشرف عليها وكالات الوزارة، وبخاصة الإدارة العامة للخدمات الطبية، لافتًا النظر إلى نجاح الإدارة العامة للخدمات الإدارية في تطوير الاتصالات الإدارية ورقمنتها، مشيدًا بجهود الإدارة العامة لتقنية المعلومات فى تطوير التطبيقات اللازمة؛ لتمكين العمل عن بُعد مع الحفاظ على أمن المعلومات.// انتهى //21:12ت م0214

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يلتقي - عبر الاتصال المرئي - بمنسوبي وكالات الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.