السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 359 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد



لندن 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن تسجيل 359 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة فيروس كرونا المستجد.

وأشار جونسون خلال مؤتمر الإحاطة اليومي بخصوص المرض، أن إجمالي الضحايا الذين تأكد إصابتهم بالفيروس يبلغ الآن 39728 شخص.

وفي السياق، أوضح جونسون أن برنامج "الكشف والتعقب" الذي أطلقته السلطات الصحية مؤخراً يمثل حجرالزاوية في جهود التحكم في معدلات الانتشار، داعياً جميع المواطنين الذين يشعرون بأعراض المرض إلى إجراء الفحص الطبي للمساعدة في توفير البيانات الكافية.

وأفاد كبير المسشتارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس خلال المؤتمر عن تسجيل 1871 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 279856 مصاب.

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21:00ت م

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