صحة جازان تعلق على شكوى مسن أصيبت زوجته بكورونا

2020-06-03

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أكدت صحة جازان نقل زوجة متابعات الخليج 365 المسن المصابة بفيروس كورونا إلى الحجر الصحي، وحالتها مستقرة ولا تستدعي نقلها للمستشفى.

وأضافت صحة جازان، في تعليق لها على مقطع فيديو متداول، أن الحالة كانت ضمن الحالات المجدولة للنقل، مؤكدة أنها مستمرة في تقديم خدماتها للتعامل مع جميع الحالات المصابة والمخالطة.

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جاء ذلك تعليقًا على مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله متابعات الخليج 365 المسن يشكو معاناته بعد إصابة زوجته بفيروس كورونا.

وقال متابعات الخليج 365 في المقطع: “إنه تم عمل التحليل لها قبل ثلاثة أيام، وتبين وتأكد أنها مصابة بفيروس كورونا، وتم التواصل معي من قبل الشؤون الصحية من عدة أرقام، وأنه سوف يتم توفير سرير لها، وحيث إن الزوجة عمرها فوق 50 عامًا وتعاني من السكر والضغط تواصلت مع 937 والرقم 997، ولكن لا حياة لمن تنادي”، حسب قوله.

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