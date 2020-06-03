التجارة: 825 غرامة فورية لمخالفات المغالاة في أسعار الكمامات

2020-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت وزارة التجارة 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات على بعض منافذ البيع التجارية في جميع مناطق المملكة، وقامت الفرق الرقابية بإصدار غرامات فورية على المخالفين، الذين استغلوا أزمة جائحة كورونا لرفع الأسعار.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق بواقع 194 مخالفة بنسبة 24% من إجمالي المخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 167 مخالفة وبنسبة 20% من إجمالي المخالفات، ثم المنطقة الشرقية بواقع 102 مخالفة، وبنسبة 12% من إجمالي المخالفات، وتم ضبط 64 مخالفة في منطقة القصيم بنسبة 8%، وسجلت 57 مخالفة في منطقة المدينة المنورة، تشكل 7% من إجمالي المخالفات، فيما تم ضبط 53 مخالفة في منطقة جازان بنسبة 6%، وتم ضبط 43 مخالفة في منطقة عسير بنسبة 5%، و42 مخالفة في منطقة حائل بنسبة 5%، فيما تم ضبط 27 مخالفة في منطقة الجوف بنسبة 3%، وتم ضبط 23 مخالفة في منطقة نجران بنسبة 3%، بالإضافة لضبط 19 مخالفة في منطقة الباحة بنسبة 2%، وضبط 18 مخالفة في منطقة تبوك بنسبة 2%، وأخيرًا تم ضبط 16 مخالفة في منطقة الحدود الشمالية بنسبة 2% من إجمالي المخالفات.

وضبطت الوزارة خلال الفترة الماضية 22 مليون كمام، مخزنة لبيعها بشكل غير نظامي في عدد من مناطق المملكة، وقامت بإعادة ضخها للأسواق لبيعها بأسعار عادلة للمستهلك.

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كما أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مباشرًا بين وزارة التجارة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، لضمان وفرة المنتجات الطبية وخصوصًا الكمامات، وضبط أي ممارسات سلبية أو احتكارية لرفع الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن الرقابة على الأسعار تتم وفق نظام إلكتروني يرصد أسعار السلع بشكل مباشر، في كافة مدن المملكة، ويتم تحليل الأسعار ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة، ونتخذ الإجراءات النظامية بشكل مباشر.

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