الإمارات تعلن رفع نسبة حضور الموظفين 50% اعتبارًا من الأحد

2020-06-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الإمارات رفع نسبة حضور الموظفين لمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50%، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت، في بيان لها اليوم، تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، مشيرة إلى ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 19 ألفًا بعد تسجيل 427 حالة شفاء جديدة.

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وأمس، رجح مدير عام شرطة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء مكتوم الشريفي، تمديد حظر التنقل الذي بدأ العمل به اليوم إلى أيام أخرى أو أسبوع آخر، قائلًا: إن هناك التزامًا من المجتمع بالإجراءات الوقائية والأنظمة المعمول بها بنسبة تفوق 90%، وفقًا لصحيفة الإمارات اليوم.

وقال الشريفي: إنه قد يتم تمديد قرار حظر التنقل الذي بدأ العمل به اليوم إلى أيام أخرى أو أسبوع آخر بناءً على المعطيات ونتائج المسح الوطني والأعمال التي يتم إنجازها، وقرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبو ظبي، مشيرًا إلى أنه سيتم التسهيل للمسافرين للوصول إلى مطارات الدولة ومنح تصاريح الحركة للحالات الإنسانية والمرضية حسب الحالات الضرورية.

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