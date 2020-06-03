مدير الصحة الإقليمي يجيب “المواطن”.. هل التشغيل الجزئي للطيران العالمي خطر؟

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مدير الصحة الإقليمي يجيب “متابعات الخليج 365”.. هل التشغيل الجزئي للطيران العالمي خطر؟
أوصى بأهمية مواصلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
بدأت معظم دول العالم في نشاط حركة الطيران جزئياً تمهيداً على تشغيلها بالكامل بعد انتهاء جائحة كورونا، ويظل السؤال هل التشغيل الجزئي لحركة الطيران في الوقت الحالي يشكل خطورة في عودة نشاط كورونا؟
وقال الدكتور أحمد سالم سيف المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إقليم شرق المتوسط في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن سياسات السفر والطيران متروكة لتقدير كل دولة على حدة وفق ظروفها الخاصة وسياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وأضاف: لكننا ننبه إلى ضرورة أن يتم ذلك في ضوء نتائج تقييم دقيق للمخاطر التي قد تترتب على استئناف رحلات الطيران ومقارنتها بالفوائد التي يمكن أن تعود من هذا القرار”.
وتابع أن: في الوقت نفسه نوصي بأهمية مواصلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بما في ذلك التباعد البدني، كما نؤكد على أهمية تشديد إجراءات الترصد عند نقاط الدخول”.
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