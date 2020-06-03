‏حماية المستهلك تحذر من ‏الأعشاب والخلطات الشعبية.. أضرار خطيرة

2020-06-03

‏متابعات الخليج 365 - غيداء راشد التميمي - الرياض

حذرت جمعية ‏حماية المستهلك من المواد التجميلية المصنعة من الأعشاب والخلطات الشعبية مجهولة المصدر؛ لاحتوائها على الكورتيزون والزئبق اللذين يتسببان في مشاكل صحية عديدة، من أهمها السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

وقال الدكتور علي آل سويدان لـ”متابعات الخليج 365“: إن وصفات الخلطات العشبية يكثر في غالبيتها مزجها بأدوية بجرعات غير محسوبة، وغالبًا ما تحتوي على الكورتيزون المادة التي تدفع بالجلد إلى الشيخوخة المبكرة، مشيرًا إلى أنه رأى حالات كثيرة أثرت فيها هذه الخلطات بعضهم أصيب بالتهابات جلدية خطيرة نتيجة نقص المناعة التي تسببه هذه الخلطات ذات الأثر المؤقت الزائل مع ضرر كبير دائم.

وأضاف الدكتور عبدالكريم الربيعة أن الأعشاب والخلطات مجهولة المصدر غالبًا ما يتكتم مُصنعُها على محتوياتها وتركيز هذه المحتويات؛ لأنها تحتوي على أدوية صيدلانية تم خلطها بأعشاب طبيعية للتمويه عليها وإيهام المستهلك بأنها طبيعية وليست كيميائية مصنعة، موضحًا أن المُنتِج والمسوق لهذه الخلطات يكون بذلك قد ضرب على الوتر الحساس لدى المستهلك.

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وأشار الربيعة إلى بعض ما شاهده في عمله في عيادته من أضرار الاستخدام المتواصل لهذه الأعشاب من إصابات بهشاشة العظام لرضيع وتوسع في أوردة الجلد مع ترقق فيه بسبب المحتوى العالي للكورتيزون الموجود في هذه الخلطة بعد تحليله.

وأضاف أن تعرض أحد الأطفال لإصابة بالفطريات في جهازه التنفسي أدت لوفاته بعد شربه لخلطة تباع في أحد المواقع المشهورة على شبكة المعلومات لتسويق بعض المكملات الغذائية، ولكن هذه الخلطة لم تكن مصرحة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في بلد المنشأ.

ولفت إلى أن العلاجات الصيدلانية تأتي محضرة بعد دراسات مستفيضة قبل البدء والسماح باستخدامها، ويجب قبل استخدام الخلطات الشعبية التأكد من تصريحها من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لتلافي الأضرار.

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