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تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أسامة بن زيد المدخلي، أمس، عدداً من مساجد وجوامع محافظات المنطقة؛ لمتابعة أعمال التعقيم والتنظيف والصيانة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ووجه "المدخلي" مديري إدارات المساجد بالمنطقة بمتابعة احتياجات الجوامع والمساجد، وفتح المساجد المناسبة لصلاة الجمعة؛ لتخفيف الزحام على الجوامع، حسب الاحترازات والإجراءات الوقائية، التي تكفل راحة المصلين وأداءهم للصلاة في أمن وطمأنينة.
وكانت "الخليج 365" نقلت استفسارات عدة لمتحدث وزارة الشؤون الإسلامية من بينها مطالب بمعرفة الإجراءات التي تتخذ في حيال عدم التزام المصلين بالاحترازات الصحية والتوجيهات التي سيقوم منسوبو الجوامع والمساجد بتطبيقها قبل نحو أسبوع دون أن يصل رد منهم.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 09:40 PM
تفادياً للزحام على الجوامع
تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أسامة بن زيد المدخلي، أمس، عدداً من مساجد وجوامع محافظات المنطقة؛ لمتابعة أعمال التعقيم والتنظيف والصيانة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ووجه "المدخلي" مديري إدارات المساجد بالمنطقة بمتابعة احتياجات الجوامع والمساجد، وفتح المساجد المناسبة لصلاة الجمعة؛ لتخفيف الزحام على الجوامع، حسب الاحترازات والإجراءات الوقائية، التي تكفل راحة المصلين وأداءهم للصلاة في أمن وطمأنينة.
وكانت "الخليج 365" نقلت استفسارات عدة لمتحدث وزارة الشؤون الإسلامية من بينها مطالب بمعرفة الإجراءات التي تتخذ في حيال عدم التزام المصلين بالاحترازات الصحية والتوجيهات التي سيقوم منسوبو الجوامع والمساجد بتطبيقها قبل نحو أسبوع دون أن يصل رد منهم.
، "المدخلي" يوجه بفتح عدد من المساجد المناسبة لصلاة الجمعة بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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