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وقعت مناوشات لفترة وجيزة بين الشرطة ومحتجين بالقرب من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داونينج ستريت اليوم الأربعاء، وذلك خلال مسيرة خرجت للتنديد بالعنصرية بعد وفاة جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية، بحسب ما أفادت "رويترز".
وشارك مئات الآلاف من الأشخاص في المظاهرة التي لا تزال سلمية حتى الآن.
لندن.. احتكاكات بين الشرطة ومتظاهرين قرب مكتب "جونسون"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-03
وقعت مناوشات لفترة وجيزة بين الشرطة ومحتجين بالقرب من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داونينج ستريت اليوم الأربعاء، وذلك خلال مسيرة خرجت للتنديد بالعنصرية بعد وفاة جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية، بحسب ما أفادت "رويترز".
وشارك مئات الآلاف من الأشخاص في المظاهرة التي لا تزال سلمية حتى الآن.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
09:40 PM
مسيرة تندد بمقتل الأمريكي جورج فلويد
وقعت مناوشات لفترة وجيزة بين الشرطة ومحتجين بالقرب من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داونينج ستريت اليوم الأربعاء، وذلك خلال مسيرة خرجت للتنديد بالعنصرية بعد وفاة جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية، بحسب ما أفادت "رويترز".
وشارك مئات الآلاف من الأشخاص في المظاهرة التي لا تزال سلمية حتى الآن.
، لندن.. احتكاكات بين الشرطة ومتظاهرين قرب مكتب "جونسون" ،
المصدر : الخليج 365
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