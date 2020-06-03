، مجموعة الـ7 تجدِّد التزامها بتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة ،

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جدَّد وزراء مالية دول مجموعة السبع اليوم الأربعاء على التزامهم بتخفيف رسمي لأعباء الديون الثنائية للدول الأكثر فقرًا حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول، بينما تتعامل تلك الدول مع جائحة فيروس كورونا.
ودعا وزراء مالية مجموعة السبع في بيان مشترك، نقلته "رويترز"، جميع الدائنين الرسميين للانضمام إلى المبادرة، ودعوا إلى تعزيز الإفصاح عن بيانات الدَّين العام، وذكروا أنه يتعين على جميع الدائنين من القطاعَين العام والخاص اتخاذ قرارات إقراض مسؤولة بما يتماشى مع التوجيهات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون.
وشددوا على أهمية التمويل الخاص لاستدامة التنمية، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى متابعة من دائني القطاع الخاص بعد أن أصدرت مؤسسة التمويل الدولية الأسبوع الماضي مخططًا لمشاركتهم في جهود تخفيف أعباء الديون.
من جهته، وفي بيان منفصل، أوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن المجموعة اتفقت على مواصلة الاجتماع بشكل دوري لمناقشة القضايا الاقتصادية الشائكة في الوقت الذي يعملون فيه على إعادة اقتصاداتهم للتعافي.
مجموعة الـ7 تجدِّد التزامها بتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-03
جدَّد وزراء مالية دول مجموعة السبع اليوم الأربعاء على التزامهم بتخفيف رسمي لأعباء الديون الثنائية للدول الأكثر فقرًا حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول، بينما تتعامل تلك الدول مع جائحة فيروس كورونا.
ودعا وزراء مالية مجموعة السبع في بيان مشترك، نقلته "رويترز"، جميع الدائنين الرسميين للانضمام إلى المبادرة، ودعوا إلى تعزيز الإفصاح عن بيانات الدَّين العام، وذكروا أنه يتعين على جميع الدائنين من القطاعَين العام والخاص اتخاذ قرارات إقراض مسؤولة بما يتماشى مع التوجيهات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون.
وشددوا على أهمية التمويل الخاص لاستدامة التنمية، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى متابعة من دائني القطاع الخاص بعد أن أصدرت مؤسسة التمويل الدولية الأسبوع الماضي مخططًا لمشاركتهم في جهود تخفيف أعباء الديون.
من جهته، وفي بيان منفصل، أوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن المجموعة اتفقت على مواصلة الاجتماع بشكل دوري لمناقشة القضايا الاقتصادية الشائكة في الوقت الذي يعملون فيه على إعادة اقتصاداتهم للتعافي.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:18 PM
شدَّد وزراؤها على أهمية التمويل الخاص لاستدامة التنمية
جدَّد وزراء مالية دول مجموعة السبع اليوم الأربعاء على التزامهم بتخفيف رسمي لأعباء الديون الثنائية للدول الأكثر فقرًا حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول، بينما تتعامل تلك الدول مع جائحة فيروس كورونا.
ودعا وزراء مالية مجموعة السبع في بيان مشترك، نقلته "رويترز"، جميع الدائنين الرسميين للانضمام إلى المبادرة، ودعوا إلى تعزيز الإفصاح عن بيانات الدَّين العام، وذكروا أنه يتعين على جميع الدائنين من القطاعَين العام والخاص اتخاذ قرارات إقراض مسؤولة بما يتماشى مع التوجيهات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون.
وشددوا على أهمية التمويل الخاص لاستدامة التنمية، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى متابعة من دائني القطاع الخاص بعد أن أصدرت مؤسسة التمويل الدولية الأسبوع الماضي مخططًا لمشاركتهم في جهود تخفيف أعباء الديون.
من جهته، وفي بيان منفصل، أوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن المجموعة اتفقت على مواصلة الاجتماع بشكل دوري لمناقشة القضايا الاقتصادية الشائكة في الوقت الذي يعملون فيه على إعادة اقتصاداتهم للتعافي.
، مجموعة الـ7 تجدِّد التزامها بتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة ،
المصدر : الخليج 365
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