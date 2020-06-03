، "كورونا" يصيب 352 فرنسيًّا جديدًا.. ويودي بحياة 81 ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفادت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء بتسجيل 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لينخفض معدل الوفيات اليومية تحت الـ100 من جديد بعد أن سجلت 107 وفيات أمس.
وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد ارتفع إلى 29 ألفًا و21 وفاة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأوضحت أنها سجَّلت 352 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 151 ألفًا و677 حالة.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 09:51 PM
عدد الموتى يرتفع إلى 29.021"كورونا" يصيب 352 فرنسيًّا جديدًا.. ويودي بحياة 81
أفادت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء بتسجيل 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لينخفض معدل الوفيات اليومية تحت الـ100 من جديد بعد أن سجلت 107 وفيات أمس.
وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد ارتفع إلى 29 ألفًا و21 وفاة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأوضحت أنها سجَّلت 352 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 151 ألفًا و677 حالة.
، "كورونا" يصيب 352 فرنسيًّا جديدًا.. ويودي بحياة 81 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يصيب 352 فرنسيًّا جديدًا.. ويودي بحياة 81 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.