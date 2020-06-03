شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في لندن: على جميع المواطنين القادمين إلى بريطانيا بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

نوهت سفارة المملكة في لندن على جميع المواطنين المسافرين عبر المطارات البريطانية بوجوب ارتداء الكمامات اعتباراً من ٨ يونيو. ويلزم على القادمين إلى بريطانيا تقديم معلوماتهم الشخصية عند الوصول، وعدم مغادرة مسكنهم لمدة ١٤ يوماً.

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