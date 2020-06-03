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شاهد.. إزالة مبانٍ شعبية وآيلة للسقوط في حي السلامة بمكة

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2020-06-03

شاهد.. إزالة مبانٍ شعبية وآيلة للسقوط في حي السلامة بمكة

تمهيدًا للتطوير ومعالجة المخاطر التي تُشكلها

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إزالة عدد من المباني الشعبية الآيلة للسقوط في حي السلامة.

وقالت الإمارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بمشاركة عدة جهات.. تم البدء في إزالة مبانٍ شعبية وآيلة للسقوط في حي السلامة الشعبي (شارع حراء)”.

وأضافت الإمارة، أن ذلك يأتي تمهيدًا للتطوير ومعالجة المخاطر التي تُشكلها مثل هذه المباني على السكان.

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