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خطوات وطريقة التسجيل في مبادرة دعم العاملين في نشاط توجيه المركبات
التقديم مستمر حتى 15 يونيو المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات؛ وذلك تنفيذًا لمقتضى الأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد المبادرة التي تهدف إلى دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة ويعملون بمقدار دوام كامل والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم ولمدة ثلاثة أشهر.
وقالت الهيئة، في بيان لها: أن الفئة المستهدفة هم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد.
أما الاشتراطات فهي أن يكون الفرد المدعوم سبق أن عمل بمقدار دوام كامل، وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020م، وعدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن التقديم يبدأ من يوم 5 مايو ويستمر التقديم حتى 15 يونيو عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وأوضحت الهيئة طريقة التسجيل والتقديم على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه نقل الركاب كما هو موضح بالإنفوجرافيك التالي:
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