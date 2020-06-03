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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة إميرسون
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الخبر، وينبع.
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس مبيعات داخلي- صمامات التحكم في التدفق (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة الأجهزة)، أو أي مجال ذي الصلة.
. مدير المبيعات- صمامات التحكم (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص أي تخصص هندسي ذي الصلة.
وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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