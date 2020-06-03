الصحة العالمية تستأنف اختبارات هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا

2020-06-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت منظمة الصحة العالمية استئناف اختبارات دواء هيدروكسي كلوروكين المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد مصابي كورونا حول العالم 6,510,759 ، تعافى منهم 3,097,500 ، فيما توفي 384,391 حالة في الوقت الذي لم تراوح فيه أبحاث علاج كورونا مكانها حيث لم يتم التوصل إلى أي علاج فعال للعلاج حتى الآن.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن خبراء اللجنة المعنية نصحوا بإعادة “هيدروكسي كلوروكين” إلى برنامج “تجربة التضامن” الخاص بالاختبارات الدولية للأدوية المحتملة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

وأوضح غيبريسوس: “بناءً على المعلومات المتوفرة حول مستوى الوفيات، قدم أعضاء اللجنة توصية مفادها أنه لا توجد أسباب لتغير بروتوكولات الاختبارات”.

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وأوضح المدير العام للمنظمة أن “الفريق التنفيذي تلقى هذه التوصية وصادق على مواصلة تجارب كل أنواع الأدوية في إطار برنامج تجربة التضامن، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكين”.

وشدد غيبريسوس مع ذلك على أن هذا الأمر لا يعني الاعتراف بفعالية هذا العقار في علاج المرض، مشيرًا إلى أنه لا توجد حتى الآن أدلة تثبت نجاعة أي دواء في خفض مستوى الوفيات جراء “COVID-19”.

وكلوروكين أو Chloroquine هو عقار يستخدم بشكل رئيسي في علاج مرض الملاريا، كما يستخدم الهيدروكسي كلوروكوين Hydroxychloroquine وهو أحد مشتقات الكلوروكين لمعالجة أمراض المناعة الذاتية.

بالإضافة إلى الملاريا يستخدم هذا الدواء أيضًا، عادةً مع أدوية أخرى، لعلاج مرض الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي عندما لا تعمل أدوية أخرى أو لا يمكن استخدامها.

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