- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شكره وتقديره لفريق العمل بمدينة الملك سعود الطبية، مضيفًا بقوله "ممتن لكم ولجهودكم الرائعة، أنا معكم طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة".
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي دار بين الوزير الربيعة وفريق العمل بأعضاء مركز القيادة والتحكم بالمدينة، بحضور المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد العنزي، الذي أكد أن كل العاملين بالمدينة يملكون القدر الكبير من الحماس والطاقة الإيجابية، وأن الكلمات المحفزة من الوزير تشكل أكبر دافع لهم في الفترة الحالية لتجاوز جميع الصعوبات.
وزير الصحة
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 08:19 PM
على هامش اجتماع مع فريق العمل بأعضاء مركز القيادة والتحكم بالمدينةوزير الصحة لمنسوبي "سعود الطبية": معكم طوال اليوم وممتن لجهودكم
قدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شكره وتقديره لفريق العمل بمدينة الملك سعود الطبية، مضيفًا بقوله "ممتن لكم ولجهودكم الرائعة، أنا معكم طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة".
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي دار بين الوزير الربيعة وفريق العمل بأعضاء مركز القيادة والتحكم بالمدينة، بحضور المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد العنزي، الذي أكد أن كل العاملين بالمدينة يملكون القدر الكبير من الحماس والطاقة الإيجابية، وأن الكلمات المحفزة من الوزير تشكل أكبر دافع لهم في الفترة الحالية لتجاوز جميع الصعوبات.
، وزير الصحة لمنسوبي "سعود الطبية": معكم طوال اليوم وممتن لجهودكم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة لمنسوبي "سعود الطبية": معكم طوال اليوم وممتن لجهودكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.