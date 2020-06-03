، وزير الصحة لمنسوبي "سعود الطبية": معكم طوال اليوم وممتن لجهودكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش اجتماع مع فريق العمل بأعضاء مركز القيادة والتحكم بالمدينة

قدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شكره وتقديره لفريق العمل بمدينة الملك سعود الطبية، مضيفًا بقوله "ممتن لكم ولجهودكم الرائعة، أنا معكم طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة".

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي دار بين الوزير الربيعة وفريق العمل بأعضاء مركز القيادة والتحكم بالمدينة، بحضور المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد العنزي، الذي أكد أن كل العاملين بالمدينة يملكون القدر الكبير من الحماس والطاقة الإيجابية، وأن الكلمات المحفزة من الوزير تشكل أكبر دافع لهم في الفترة الحالية لتجاوز جميع الصعوبات.

وزير الصحة