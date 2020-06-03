شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات هامة من سفارة المملكة في لندن لمواطنيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

دعت سفارة المملكة في لندن مواطنيها المسافرين عبر المطارات البريطانية بوجوب ارتداء الكمامات.

وأكدت أنه اعتبارًا من 8 يونيو الجاري سيتم إلزام القادمين إلى بريطانيا بتقديم معلوماتهم الشخصية عند الوصول، وعدم مغادرة مسكنهم لمدة ١٤ يوماً.

ونوهت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، بأنه يمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي : أضغط هنا