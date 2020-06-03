شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الشورى يوافق على نظام التكاليف القضائية ويوضح أهدافه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام التكاليف القضائية، وتعديل نظام التنفيذ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام التكاليف القضائية، وتعديل نظام التنفيذ، والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وينظم المشروع التكاليف القضائية، ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها، وذلك في ثلاثٍ وعشرين مادة، تهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشورى يوافق على نظام التكاليف القضائية ويوضح أهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.