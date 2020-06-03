"التعليم" تمنح مبتعثي برنامج "خبرات" درجة إضافية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت وزارة التعليم قرارًا بشأن مبتعثي برنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين (خبرات). أصدرت وزارة التعليم قرارًا بشأن مبتعثي برنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين (خبرات). وتضمن القرار منح مبتعثي برنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين درجة إضافية. وخاطبت الوزارة إداراتها باحتساب الدرجة الممنوحة لمبتعثي برنامج "خبرات"، بحسب ما ورد في خطاب مدير عام تصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية.

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