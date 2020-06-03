شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة إتلاف 214 كجم من المعسل و الجراك بالقطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى): وثقت بلدية القطيف جولاتها الرقابية على محلات بيع المعسل؛ لتطبيق الإجراءات اللازمة ضد المخلفين. وثقت بلدية القطيف جولاتها الرقابية على محلات بيع المعسل؛ لتطبيق الإجراءات اللازمة ضد المخلفين. وأتلفت البلدية ٢١٤ كجم من المعسل و الجراك مجهولة المصدر و المخالفة للإشتراطات النظامية ، و تم تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم . وجاء جولات البلدية الرقابية بالتعاون مع وزارة الصحة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة إتلاف 214 كجم من المعسل و الجراك بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.