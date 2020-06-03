شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سقوط مزاعم إغاثة الدولة العثمانية لمسلمي الأندلس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أدعت الدولة العثمانية على مر العصور إنها أغاثت مسلمي الأندلس، وهو ما يخالف الحقيقة تماما. أدعت الدولة العثمانية على مر العصور إنها أغاثت مسلمي الأندلس، وهو ما يخالف الحقيقة تماما. وسلط برنامج "العصملي" الضوء على سقوط مزاعم إغاثة الدولة العثمانية لمسلمي الأندلس ت وتتداعيها أمام التحقيق التاريخي. وكشفت الحلقة غطاء الحقيقة الكاملة عن تجاهل الأتراك للمسلمين هناك وتركهم لقمة سائغة لمحاكم التفتيش الإسبانية واهتمامهم فقط بمساعدة وإغاثة (المكون اليهودي).

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