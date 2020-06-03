شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختصة في الصحة العامة: كورونا ينتقل عبر أسطح العملات الورقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت الدكتورة شادن فايز، مختصة في الصحة العامة ومكافحة العدوى، أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتقل عبر أسطح العملات الورقية.

وأضافت، خلال مداخلة لها برنامج كلنا مسؤول المذاع على قناة السعودية، أن الفيروس يمكن أن ينتقل من خلال العملات الورقية في حال كانت هذه العملات لدى شخص مصاب بالفيروس وانتقل رذاذه إلى العملات.

وأشارت إلى أن الرذاذ الحامل للفيروس يمكن أن يظل متطاير لمدة 3 ساعات إلا أن ذلك لا يسبب الإصابة بكورونا.