شكرا لمتابعة خبر عن "المساحة الجيولوجية" توضح المواقع الأكثر عرضة للانهيارات الصخرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية، أن الانهيارات الصخرية تعتبر من المخاطر الجيولوجية الطبيعية المفاجئة والناتجة عن العمليات الجيولوجية. أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية، أن الانهيارات الصخرية تعتبر من المخاطر الجيولوجية الطبيعية المفاجئة والناتجة عن العمليات الجيولوجية. وأكدت أن المنحدرات والطرق الجبلية هي الأكثر عرضة لهذه الانهيارات. وأشارت إلى أنها وضعت حلولًا هندسية جيولوجية مناسبة كالتدعيم بمسامير التثبيت، الرش الخرساني والحوائط الاستنادية للحد من هذه المخاطر.

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