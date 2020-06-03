شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كيفية استقبال حرس الحدود لإشارات الاستغاثة من السفن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح العقيد بحري أحمد المالكي، قائد مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، التابع للمديرية العامة لحرس الحدود، كيفية استقبال المركز لإشارات الاستغاثة من السفن.

وأكد، خلال لقاء بقناة الإخبارية، أن المركز يتلقى إشارات الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية، من خلال قنوات تواصل متعددة، ثم يقوم بعد ذلك بتحديد موقع السفينة، وبعدها يتم التواصل مع سفن حرس الحدود الموجودة في البحر الأحمر، ومباشرة الاستغاثة.

وأشار إلى أن المركز تمكن من إجلاء العديد من الطواقم البحرية الدولية خلال أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن المركز معترف به من قبل المنظمة الدولية البحرية، ومنظمة الطيران الدولي، وأن المركز لديه خطة وطنية لمواجهة الكوارث بمياه المملكة.