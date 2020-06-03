شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تكشف عن ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا وتوضح جنسياتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، تفاصيل حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وهويات المصابين وجنسياتهم، وتوزيعهم في المملكة.

وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (2171) حالة، 45 منها تعود لسعوديين و55% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 12%، والبالغين 84%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (683) حالة، وجدة (418) حالة، ومكة المكرمة (279) حالة، والمدينة المنورة (167) حالة، والدمام (133) حالة، والطائف (85) حالة، والقطيف (70) حالة، والخبر (54) حالة، والهفوف (31) حالة، والجبيل (26) حالة، وخميس مشيط (25) حالة، وينبع (12) حالة، والمويه (12) حالة، وصبيا (12) حالة، والمزاحمية (12) حالة، ورأس تنورة (10) حالات، وحائل (8) حالات، ونجران (8) حالات، وتبوك (8) حالات، والظهران (7) حالات، وجازان (7) حالات، وبيشة (6) حالات، والليث (6) حالات، والنماص (5) حالات، وصفوى (5) حالات، والمحاني (4) حالات، وبيش (4) حالات، وشرورة (4) حالات، والخرج (4) حالات، ووادي الدواسر (4) حالات، وأملج (4) حالات، والمبرز(3) حالات، والقنفذة (3) حالات، وأبها (3) حالات، وسلوى (3) حالات، وحفر الباطن (3) حالات، والجفر حالتان، ومحايل عسير حالتان، والبشائر حالتان، وسبت العلاية حالتان، والنعيرية حالتان، وأبو عريش حالتان، والعارضة حالتان، وصامطة حالتان ، وحالة واحدة في كل من المخواة، والمندق، والقرى، والحناكية، ونمرة، وظلم، وميسان، وأم الدوم، وبللسمر، ووادي بن هشبل، وبقيق، والدرب، والعيدابي، والدائر، وضمد، وخليص، وحبونا، والعويقلة، والدرعية، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والرين، والسليل، وحريملاء، ورماح، ورويضة العرض، كما بلغ عدد الوفيات (579) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة .