شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تفتح باب التقديم على دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن الهيئة العامة للنقل، عن فتح باب التقديم على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات وذلك تنفيذا لمقتضى الأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد المبادرة التي تهدف إلى دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة ويعملون بمقدار دوام كامل والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم ولمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة هم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فايروس كورونا الجديد.

أما الاشتراطات فهي أن يكون الفرد المدعوم سبق وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020م، وعدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط.

وأكدت أن التقديم يبدأ من 5 مايو وحتى 15 يونيو عبر الرابط التالي هنــــــــــــا .