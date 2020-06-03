شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحميد يكشف عن مبادرة مستقبلية جديدة تقدمها " العدل " للسجناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث المهندس ماجد الحميد، المشرف العام على محفظة القضاء بوزارة العدل، عن مبادرة مستقبلية جديدة تقدمها وزارة العدل في خدمات التقاضي عن بُعد؛ تخص تواصل السجناء مع الدوائر القضائية عن بُعد. وأوضح المهندس ماجد الحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا " أن السجناء يتواصلون حاليًا مع المحكمة، أو الدوائر القضائية عن طريق السجون.

ولفت الحميد، إلي أن هناك مبادرة مستقبلية ضمن برنامج التحول الرقمي متخصصة باسم مبادرة السجناء؛ تستهدف تحقيق غرف متخصصة للسجناء تمكنهم من الدخول على كل الخدمات الخاصة بالسجناء، مبينا أن الخدمات الخاصة بالسجناء، تشمل القضاء والتنسيق بين الوكالات والتنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستكون ضمن المشروع الأخير المرتبط بالتواصل مع الدوائر القضائية.