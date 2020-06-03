شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب في المملكة يعلن إصابته وإصابة نجله بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلن الدكتور مأمون قرملي، أستاذ جراحة عظام الأطفال في المملكة، عن إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح الطبيب أنه شعر بضيق في التنفس، وصداع، وارتفاع في درجة الحرارة، مضيفا أنه توجه للمستشفى، وأجرى الفحوصات اللازمة، حيث تبين أنه مصاب بالفيروس.

ونوه بأنه يرقد حاليًا في مستشفى دلة، وأن نجله عبدالرحمن مصاب أيضا بالفيروس، ويرقد في غرفة مجاورة له.