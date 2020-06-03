حقيقة تحرُّش مُقعد بطلاب جامعة الملك سعود

شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تحرُّش مُقعد بطلاب جامعة الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):اتهم بعض النشطاء، مُقعد في جامعة الملك سعود بالتحرش بطلاب التحضيري، مستغلًا إعاقته.
وصعد وسم "متحرش جامعة سعود " إلى قائمة الاكثر تداولًا على "تويتر"، إذ أكد النشطاء أنه تم رفعه من بعض النسويات.
وبدأ الوسم بنشر صورة لرجل مُقعد، وتعليقات عليها بأن يتحرش بالطلاب، فيما أكد البعض أن الوسم تم نشره من قبل النسويات وليس للواقعة أساس من الصحة.
وانتقد البعض فعل الطلاب، مطالبين إياهم بإبلاغ الجهات المختصة بما حدث، وليس نشر الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.
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