مدير التدريب بالمستشفى العسكري: أزمة كورونا أعادت ترتيب الأولويات الانفاقية (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - خميس مشيط (صدى): قال مدير التدريب بالمستشفى العسكري بخميس مشيط علي الديب إن أزمة كورونا أعادت ترتيب الأولويات الانفاقية. قال مدير التدريب بالمستشفى العسكري بخميس مشيط علي الديب إن أزمة كورونا أعادت ترتيب الأولويات الانفاقية. وأشار الديب خلال حواره عبر قناة الإخبارية إلي استشعار أهمية الادخار، مشددا علي ضرورة إدخار جزء محدد من الدخل الشهري خلال أزمة كورونا. وأوضح الديب أنه تم الاستغناء عن معظم الرفاهيات خلال الأزمة، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات مما ساعد على الادخار، داعيا الجميع إلي عمل خطة كاملة للرواتب بعد انتهاء أزمة كورونا من خلال استقطاع جزء من الراتب لوقت الحاجة.

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