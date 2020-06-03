شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يكشف ظاهرة غريبة في ثمرة شجرة الحور ويحذر من زراعتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وثق مواطن ظاهرة غريبة تحدث حول ثمرة شجرة الحور التي يتم زراعتها في بعض الأماكن أمام المباني وغيرها.
وقالت المواطن إن هذه الثمرة من الثمرات التي تعتبر حاضنات للناموس وهو ما قد يزعج أهالي المنطقة.
ونصح بإختيار الأشجار جيدًا قبل زراعتها، موضحًا أن سؤال المختصين أمر مهم قبل البدء بالتشجير.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مواطن يكشف ظاهرة غريبة في ثمرة شجرة الحور ويحذر من زراعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.