شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يكشف ظاهرة غريبة في ثمرة شجرة الحور ويحذر من زراعتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثق مواطن ظاهرة غريبة تحدث حول ثمرة شجرة الحور التي يتم زراعتها في بعض الأماكن أمام المباني وغيرها.

وقالت المواطن إن هذه الثمرة من الثمرات التي تعتبر حاضنات للناموس وهو ما قد يزعج أهالي المنطقة.

ونصح بإختيار الأشجار جيدًا قبل زراعتها، موضحًا أن سؤال المختصين أمر مهم قبل البدء بالتشجير.