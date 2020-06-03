بالفيديو.. مدى تأثير فيروس كورونا على الأطفال من ذوي الإعاقة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضحت عبير الحمود، مديرة فرع مركز عبور لشركة تنمية الإنسان، مدى تأثير فيروس كورونا على الأطفال من ذوي الإعاقة.
وذكرت، خلال استضافتها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من ضعف المناعة يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
وأضافت أن بعض الأطفال من ذوي الإعاقة يعانون من أمراض مزمنة وآخرين يعانون من مناعة ضعيفة، وبالتالي يكونوا أكثرة عرضة للإصابة بالمرض.
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