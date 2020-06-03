بالصور.. إزالة مباني آيلة للسقوط في جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): بدأت أمانة محافظة جدة أعمال إزالة ومعالجة مخالفات في حي السلامة الشعبي. بدأت أمانة محافظة جدة أعمال إزالة ومعالجة مخالفات في حي السلامة الشعبي. وأعلنت الأمانة، اليوم، أنها قامت بإزالة مباني مخالفة وتفتقر لأدنى مقومات السلامة. الجدير بالذكر أن أعمال الإزالة تأتي ضمن خطط الأمانة لمعالجة الأحياء العشوائية، كما تم تنفيذها بمشاركة جهات معنية ومنها وزارة الصحة وشرطة جدة. Advertisements

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