شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير و الباحة.

كما تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة .

في حين يبقى الطقس حار الى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية .