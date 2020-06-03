موجبة غبار تجتاح طرق مكة والمدينة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تتعرّض أجزاء من طرق (الساحل القديم والجديد، مكة –جدة السريع، جدة –ينبع، المدينة –مكة) إلى موجة غبار كثيفة أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. تتعرّض أجزاء من طرق (الساحل القديم والجديد، مكة –جدة السريع، جدة –ينبع، المدينة –مكة) إلى موجة غبار كثيفة أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، بأخذ الحيطة والحذر.

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