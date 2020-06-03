"تقويم التعليم" تُمدد فترة الاختبار التجريبي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تمديد فترة الاختبار التجريبي حتى يوم غدٍ الخميس الساعة 10 مساءً. أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تمديد فترة الاختبار التجريبي حتى يوم غدٍ الخميس الساعة 10 مساءً. يأتي ذلك استجابةً لما واجهته نسبة 5٪ من الطلبة من عدم أداءهم الاختبار التجريبي خلال الأيام الماضية. ويمكن الحصول على كلمة المرور لبدء الاختبار التجريبي من الرابط التالي هنــــــــا .

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