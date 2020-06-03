اصطدام شاحنتين على طريق «مكة ـ المدينة» السريع

أعلن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حادثًا مروريًّا على طريق «مكة - المدينة» السريع، دون إصابات.

وقال المركز عبر «تويتر»: اصطدام شاحنتين على طريق «مكة - المدينة» السريع، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.

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وحذَّر المركز، في وقت سابق، مرتادي طرق «الساحل القديم والجديد، مكة - جدة السريع، جدة ينبع، المدينة- مكة»، إلى موجة غبار كثيفة؛ ما يؤدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ونود أخذ الحيطة والحذر.

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