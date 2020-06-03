أخبار السعودية اليوم.. 6 أسباب تمنع التسجيل في تطبيق توكلنا.. وقروض مدعومة لـ291 ألف أسرة

ترصد «صحيفة عاجل»، في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء 3 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، منها 6 أسباب تمنع التسجيل في تطبيق «توكلنا»، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق قال، إن تغطية الفم والأنف خلال الصلاة مستحب بسبب كورونا، وصندوق التنمية العقارية قدَّم قروضًا مدعومة لـ291 ألف أسرة خلال 3 سنوات.

6 أسباب تمنع التسجيل في تطبيق «توكلنا»

أوضح تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى عدم الاستفادة من التطبيق، منها أن تكون خدمة تحديد الموقع gpsمعطلة، أو عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع، أو تفعيل (VPN) لتغيير الموقع الجغرافي على الهاتف.

بالفيديو.. رئيس «سار»: إجابة أسئلة ضرورية تسمح للمسافرين بركوب القطار

حدَّد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» بشار المالك، اشتراطات ركوب القطارات في ظلّ الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

المطلق: تغطية الأنف والفم «مستحب» في الصلاة بسبب كورونا

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أن تغطية الفم والأنف خلال الصلاة، نهى عنها النبي –صلى الله عليه وسلم– لكن في ظل ظروف جائحة كورونا، فإن لبس الكمامة التي تغطي الفم والأنف في الصلاة مستحب.

طبيبة سعودية فوق الـ60 تروي قصة تطوعها لإنقاذ مرضى كورونا

روت الطبيبة سميحة سنان، قصة تطوعها للعمل مع وزارة الصحة لرعاية مرضى فيروس كورونا في مكة المكرمة، رغم أن عمرها فوق الستين عامًا، قائلةً: «قلبي كان يتقطع على كل واحد يشتغل في الصحة».

«الصندوق العقاري»: تقديم قروض مدعومة لـ291 ألف أسرة خلال 3 سنوات

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنّ الصندوق قَدَّمَ نحو 291 ألف قرض عقاريّ مدعومة لتمكين الأسرة السعودية من تملّك مسكنها، من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم منذ بداية برنامج تحوّل الصندوق قبل نحو ثلاث سنوات في يونيو2017م، وحتى نهاية شهر مايو الماضي؛ بهدف تسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

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تشغيل أول منشأة تدوير مخلَّفات البناء والهدم بالرياض في يوليو المقبل

كشفت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير«سرك»، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن وصولها المراحل النهائية من بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض، مشيرة إلى أن بدء تشغيل المنشأة سيكون بحلول نهاية يوليو المقبل، لتتبعها سلسلة من المنشآت سيتم تنفيذها لاحقًا.

منذ بداية الفيروس.. خريطة توزيع إصابات كورونا في المدن والمحافظات والمناطق

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات الإصابة، مسجلة 21 ألفًا و263 حالة من أصل 89 ألفًا و11 حالة إصابة في المملكة؛ منذ بداية الجائحة حتى الآن.

بالأرقام.. الرياض ومكة وجدة تتصدر حالات التعافي منذ بداية أزمة كورونا

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة 14.963 حالة من أصل 65790 حالة تعافٍ في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وجاءت مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ 12.078 مكة -وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة- ثم جدة 10.890

إحصاء رسمي يعدد تجاوزات في صلاة الجماعة.. و«الشؤون الإسلامية» تتدخل

تلقى مركز خدمة الاتصال الموحد «1933» بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ما مجموعه 1026 اتصالًا هاتفيًّا بخصوص الطلبات والبلاغات والاقتراحات حول الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

تنبيهات الأرصاد: »أمطار على نجران والباحة.. وأتربة في أجواء تبوك»

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

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