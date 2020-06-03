المساحة الجيولوجية تحدد المواقع الأكثر عرضة للانهيارات الصخرية وتعلن 3 حلول لتجنبها

وجهت بتطبيق إجراءات الحد من المخاطر
حدَّدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المواقع الأكثر عُرضة للانهيارات الصخرية، ونصحت بتطبيق الحلول اللازمة لتجنبها.
وقالت الهيئة، عبر «تويتر»، إن الانهيارات الصخرية تعد من المخاطر الجيولوجية الطبيعية المفاجئة، والناتجة عن العمليات الجيولوجية، وتُعد المنحدرات والطرق الجبلية، هي الأكثر عُرضة لهذه الانهيارات.
وأضافت هيئة المساحة، أنها وضعت 3 حلول هندسية جيولوجية مناسبة؛ كالتدعيم بمسامير التثبيت، والرش الخرساني، والحوائط الاستنادية؛ للحد من هذه المخاطر.
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