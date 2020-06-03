«البيئة» تطالب الصيادين بضرورة صيانة قواربهم قبل دخول البحر

أهاب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس عامر بن علي المطيري، بالصيادين وممارسي مهنة الصيد مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجة حرارة الأجواء ومياه البحر، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند مزاولة الصيد.

وأشار إلى الاهتمام بعمل الصيانة اللازمة لمحركات قواربهم، والتأكد من جاهزيتها؛ خوفًا من تعطلها في عرض البحر، مما قد يؤدي إلى بقائهم فيه لساعات طويلة حتى إصلاح العطل، وبالتالي فساد المنتج أو فقد جودته.

وأوضح المطيري، أن بعض الأعطال تكون إما ناتجة عن الإهمال أو لسوء الاستخدام من بعض مرتادي البحر من الصيادين أو من الهواة، مشيرًا إلى ضرورة اتباع معايير وإجراءات السلامة البحرية الصادرة من قبل حرس الحدود المنصوص عليها في لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة، وكذلك الأخذ بتوجيهات مختصي قطاع الثروة السمكية بالمنطقة .

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ودعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية.

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