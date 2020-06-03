أمانة الجوف تنتهي من أعمال أطول سارية العلم بالمنطقة

اطلع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أمس الثلاثاء، على سارية العَلَم، التي ترفع «راية التوحيد»، بعد انتهاء أعمال التثبيت بوسط غرب مدينة سكاكا.

وروعي في هذا الساري، تطبيق أعلى المعايير والمواصفات المطبقة في التصميم والتنفيذ؛ للوصول بها إلى أعلى درجات الأمان، حفاظًا على متانة التنفيذ والإنشاء والقدرة على الاستمرار.

وأوضح وكيل أمين منطقة الجوف للصيانة والتشغيل المهندس أحمد بن موسى العيسى أن العلم الوطني، الذي تحمله السارية جرى تصنيعه وتصميمه؛ ليكون مقاومًا لعوامل الطقس من حيث المتانة والقوة والنوعية والجودة، بطول 12 مترًا وعرض 18 مترًا، ويعد الأكبر في المنطقة.

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وأضاف العيسى، أن قاعدة السارية أقيمت لتعلو راية التوحيد خفاقة، على ارتفاع أكثر من 65 مترًا، بما يسمح بمشاهدتها من مسافة بعيدة، ومن عدة أطراف ومداخل من المدينة؛ نظرًا لموقع السارية الاستراتيجي الذي يقع غرب مدينة سكاكا .

وأكد العيسى، أن أمانة منطقة الجوف اتخذت عند اعتزامها بدء العمل، دراسة كل الأبعاد التي تسهم في نجاح تنفيذ مثل هذا التصميم، من حيث قوة وصلابة المعدن المستخدم (الحديد المجلفن) المقاوم للصدأ شديد الصلابة، وبلغ وزن المعدن المستخدم في السارية (1 طن)، وقاعدة خرسانية ضخمة تتحمل وزن السارية .

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