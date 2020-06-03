ترفع راية التوحيد..
اطلع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أمس الثلاثاء، على سارية العَلَم، التي ترفع «راية التوحيد»، بعد انتهاء أعمال التثبيت بوسط غرب مدينة سكاكا.
وروعي في هذا الساري، تطبيق أعلى المعايير والمواصفات المطبقة في التصميم والتنفيذ؛ للوصول بها إلى أعلى درجات الأمان، حفاظًا على متانة التنفيذ والإنشاء والقدرة على الاستمرار.
وأوضح وكيل أمين منطقة الجوف للصيانة والتشغيل المهندس أحمد بن موسى العيسى أن العلم الوطني، الذي تحمله السارية جرى تصنيعه وتصميمه؛ ليكون مقاومًا لعوامل الطقس من حيث المتانة والقوة والنوعية والجودة، بطول 12 مترًا وعرض 18 مترًا، ويعد الأكبر في المنطقة.
وأضاف العيسى، أن قاعدة السارية أقيمت لتعلو راية التوحيد خفاقة، على ارتفاع أكثر من 65 مترًا، بما يسمح بمشاهدتها من مسافة بعيدة، ومن عدة أطراف ومداخل من المدينة؛ نظرًا لموقع السارية الاستراتيجي الذي يقع غرب مدينة سكاكا .
وأكد العيسى، أن أمانة منطقة الجوف اتخذت عند اعتزامها بدء العمل، دراسة كل الأبعاد التي تسهم في نجاح تنفيذ مثل هذا التصميم، من حيث قوة وصلابة المعدن المستخدم (الحديد المجلفن) المقاوم للصدأ شديد الصلابة، وبلغ وزن المعدن المستخدم في السارية (1 طن)، وقاعدة خرسانية ضخمة تتحمل وزن السارية .
اقرأ أيضًا:
بالصور.. أمير الجوف يستعرض أعمال لجنة تقييم مساكن العمالة الوافدة
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الجوف تنتهي من أعمال أطول سارية العلم بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.