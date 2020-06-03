«العمليات الأمنية» يحذر من موجة غبار على 4 طرق

طالب بأخذ الحيطة والحذر
حذَّر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، مرتادي 4 طرق، من موجة غبار تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.
وقال المركز، عبر تويتر، تتعرض الآن أجزاء من طرق «الساحل القديم والجديد، مكة- جدة السريع، جدة ينبع، المدينة- مكة»، إلى موجة غبار كثيفة؛ مما يؤدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ونود أخذ الحيطة والحذر.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية- غدًا الخميس- مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، والباحة.
كما تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة، في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
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