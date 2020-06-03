شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي حوّل مبالغ مالية لحسابات بنكية بالخارج تجاوزت 100 مليون ريال

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بتنظيم عصابي مكون من عشرة متهمين قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بنكية خارج المملكة تجاوزت المائة مليون ريال، وضبط بحوزتهم نحو سبعمائة ألف ريال.

وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنوا من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وتم ضبط المتورطين فيه وعددهم عشرة متهمين، (مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية) ‏تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توافر الأدلة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة- غير معروفة المصدر- إلى حسابات بنكية خارج المملكة.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، ‏اتضح تورطهم بتحويل مبالغ مالية تجاوزت المائة مليون ريال، بمشاركة عشرة كيانات تجارية مختلفة، وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وضبط بحوزتهم مبلغ سبعمائة ألف ريال، ‏وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية.