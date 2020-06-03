بالفيديو.. مسؤول بوزارة العدل يكشف ملامح مبادرة جديدة تخص السجناء

كشف المهندس ماجد الحميد، المشرف العام على محفظة القضاء بوزارة العدل، عن مبادرة مستقبلية جديدة تقدمها وزارة العدل في خدمات التقاضي عن بُعد؛ تخص تواصل السجناء مع الدوائر القضائية عن بُعد.

وقال المهندس ماجد الحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يا هلا» المذاع على فضائية «روتانا خليجية»، إن السجناء يتواصلون حاليًا مع المحكمة، أو الدوائر القضائية عن طريق السجون.

وأوضح الحميد، أن هناك مبادرة مستقبلية ضمن برنامج التحول الرقمي متخصصة باسم مبادرة السجناء؛ تستهدف تحقيق غرف متخصصة للسجناء تمكنهم من الدخول على كل الخدمات الخاصة بالسجناء.

وأكد ماجد الحميد، أن الخدمات الخاصة بالسجناء، تشمل القضاء والتنسيق بين الوكالات والتنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستكون ضمن المشروع الأخير المرتبط بالتواصل مع الدوائر القضائية.

جائحة كورونا عجّلت بمشروعات التحول الرقمي في القضاء

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وفي السياق ذاته، قال المشرف العام على محفظة القضاء بوزارة العدل، إن جائحة كورونا ألزمتهم بتعجيل تنفيذ المبادرات المستقبلية والتحولية ضمن برنامج التحول الرقمي، موضحًا أن المسار الافتراضي سيكون المسار الاعتيادي لكل الخدمات مستقبليًا.

وأكد ماجد الحميد، أنهم يطمحون لخدمة المستفيدين من منازلهم، مع الأخذ في الاعتبار الضمانات القضائية، لافتًا إلى أنها ستتحقق بشكل أساسي وستكون هي المسار المستقبلي المعتاد خلال الجائحة أو بعدها.

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