«هيئة تقويم التعليم» تعلن تمديد الاختبار التحصيلي التجريبي حتى يوم غد الخميس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، تمديد الاختبار التحصيلي التجريبي حتى يوم غد الخميس

وقالت الهيئة عبر تويتر: استجابةً لما واجهته نسبة 5 ٪ من الطلبة من عدم أدائهم الاختبار التجريبي خلال الأيام الماضية، نطمئنكم بتمديد فترة الاختبار حتى يوم غدٍ الخميس الساعة 10 مساءً”

وأضافت الهيئة: لذا نأمل المبادرة لأداء الاختبار، ويمكن الحصول على كلمة المرور لبدء الاختبار التجريبي من الرابط التالي بالضغط هنا.