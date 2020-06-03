جوازات جازان تنفذ عدة إجراءات احترازية استعدادًا لعودة العمل تدريجيا

نفّذت جوازات منطقة جازان، عددا من الإجراءات الاحترازية بجميع مقراتها، ضمن الاستعداد لعودة العمل تدريجيا واستقبال المراجعين.

وأوضح مدير جوازات المنطقة اللواء خالد بن سعيد الغامدي، أنه تماشياً مع التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا خلال هذه المرحلة، تم التوجيه بعدم استقبال أي مراجع لا يحمل موعدًا مسبقا، موجهًا بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر منصتي «أبشر ومقيم»، إضافة إلى إيصال الوثائق، والرسائل والطلبات في معالجة الخدمات التي يتعثر تنفيذها إلكترونيا.

وأشار الغامدي إلى أن إدارة جوازات المنطقة اتخذت العديد من الخطوات الاحترازية والوقائية اللازمة قبل بداية الدوام الرسمي، والمتمثلة بتعقيم وتطهير صالات استقبال المراجعين ومرافق الإدارة، ووضع علامات التباعد بصالات المراجعين واللوحات الإرشادية.

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ودعا الغامدي المراجعين الذين تدعو الحاجة لمراجعتهم لإدارة الجوازات لتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على السلامة العامة، والالتزام بالإجراءات اللازمة، والمتمثلة في لبس الكمامة والقفازات والتعقيم وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين؛ حيث تم وضع العلامات اللازمة لذلك، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.

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