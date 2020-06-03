«الجهود الدولية لمكافحة كورونا» تتصدر لقاء وزير الخارجية بالسفير الأمريكي

بحثا التعاون الاستراتيجي بين البلدين
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وبحث الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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